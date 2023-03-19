Два автомобиля столкнулись в районе Щелковского шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В районе Северное Измайлово на востоке Москвы столкнулись два автомобиля. Авария произошла недалеко от Щелковского шоссе на 16-й Парковой улице возле дома 49к1. О случившемся сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП не затруднено, добавили в дорожном ведомстве.

На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей сильно пострадал. Передняя часть легковушки смята, бампер и капот покорежены, лобовое стекло полностью выбито.

Ранее KP.RU сообщал, что пять автомобилей, среди которых грузовик и автомобиль такси, столкнулись на внутренней стороне 90 км МКАД. Авария произошла 18 марта. Транспортные средства перекрыли проезжую часть, что однако не повлияло на дорожную ситуацию.