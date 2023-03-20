Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выпуск металлорежущего инструмента на 78 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные предприятия активно создают новую продукцию и расширяют свои производства. В их числе и компания «Микробор»-резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский,

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

производитель поставляет на российский рынок разработанные его же специалистами сверхтвердые композиционные материалы и инструменты. Компания старается удовлетворять растущий в стране спрос на металлорежущие изделия, замещая при этом импортные товары.

«В прошлом году предприятие на 78% увеличило выпуск ряда изделий и совершило почти 1,9 тысячи отгрузок заказов потребителям», - отметил глава ведомства.

По его словам, расширение производства позволило компании открыть 30 новых рабочих мест.

«Теперь в состав трудового коллектива входят более 80 высококвалифицированных специалистов», - уточнил Овчинский.

Всего производителем было отгружено товаров больше в 3,5 раза. Выручки тоже получили примерно в три раза больше, чем годом ранее. Как пояснил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, предприятие достаточно оперативно обеспечило разработку и внедрение пяти новых сортов композитов. Их применяют при обработке сверхтвердых материалов.

«В ближайшем будущем на территории ОЭЗ «Технополис Москва» будет создана новая производственная зона, - уточнил глава ОЭЗ. - Там предприятие локализует технологию шлифовки пластин из твердого сплава. Это позволит увеличить объемы производства металлорежущего инструмента».

Список выпускаемых предприятием изделий широкий - свыше девяти тысяч наименований! Их используют во многих важных направлениях в металлообработке. Среди пользователей - более 650 заводов в нашей стране и по всему миру. Как рассказал генеральный директор компании Павел Решетов, благодаря своей образовательной работе «Микробор» поддерживает дилеров, предприятия, учащуюся молодежь и всех желающих в их стремлении узнать больше нового о сверхтвердых композиционных материалах и металлорежущих инструментах.

Напомним, резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» пользуются существенными льготами. Например, освобождением на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, 2-процентной ставкой налога на прибыль, а также преференциями при аренде выделенной под размещение производства земли. Кроме того, им полагается после окончания строительства нового предприятия льготный выкуп участка за один процент от кадастровой стоимости.