Ефимов: Общественно-деловые объекты возведут в Покровском-Стрешневе в рамках КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общественно-деловые объекты построят в Полесском проезде, владение 16 — это район Покровское-Стрешнево. Запланировано возведения 35 тысяч «квадратов» недвижимости. Проект комплексного развития осуществят в рамках программы введения в оборот неэффективно используемых земель.

— Проект комплексного развития территории площадью 1,14 гектара предусматривает возведение общественно-деловой недвижимости, где в итоге появится более 850 рабочих мест. Объем вложений в реорганизацию участка оценивается почти в 3,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после сдачи новых площадей в эксплуатацию составит около 300 миллионов рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на участке стоят только склады и газозаправочная станция. Часть территории — пустырь. Это неэффективное использование городской земли. По проекту КРТ предусмотрены помещения для ГУП «Московский метрополитен» и другие объекты.

— Также там могут появиться культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, магазины, медицинские учреждения и отделения банков. Сама территория будет благоустроена, – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программу комплексного развития территорий запустили, чтобы вернуть в оборот неэффективно используемые участки города. Например, пустыри и бывшие промзоны. Суммарный инвестиционный эффект от КРТ оценивают в семь триллионов рублей. Программа позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. В бюджет от освоения участков поступит около трех триллионов рублей.