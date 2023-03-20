Около 30 рейсов в аэропортах Москвы задержано и отменено Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 30 рейсов. Вероятной причиной этого стали не самые благоприятные погодные условия. В аэропорту Внуково отменили один рейс и еще пять задерживаются. Об этом стало известно на портале «Яндекс.Расписание».

В штатном режиме продолжает работать лишь аэропорт Жуковский.

В аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, а в Шереметьево — шесть. Над устранением всех неудобств продолжают работать сотрудники, а людям рекомендуется заранее ознакомиться с расписанием вылета с учетом всех задержек.

Ранее KP.RU писал, что днем 20 марта в Москве ожидается переменная облачность без осадков и температура воздуха до плюс семи градусов. Ночью может похолодать до одного градуса ниже нуля. На дорогах и тротуарах может образовываться гололедица.