Владимир Ефимов: на юге Москвы построят предприятия по производству очков и лекарств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Два производственных объекта общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров построят на юге Москвы. Предприятия займутся выпуском очков и лекарств.

— Сегодня промышленным компаниям столицы доступно более 20 мер системной поддержки. Например, город помогает подобрать площадки для размещения производственных объектов. Благодаря этому на юге Москвы появится предприятие по выпуску очков площадью 800 квадратных метров и фармацевтическая фабрика площадью 11,7 тысячи квадратных метров, в строительство которой будет вложено более 3,5 миллиарда рублей. Производства разместятся на территории площадью 1,2 гектара, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадка по производству оптики появится в Донском районе Москвы. Комплекс возведут по заказу компании «Айкрафт». Это один из ведущих производителей очков в России. Фирма намерена масштабировать производственный процесс.

Фармацевтическое предприятие будет основано в Чертанове Центральном. Строительством занимается компания «ОМНИ-Сервис». Планируется выпуск лекарств для лечения онкогематологических заболеваний

— 50–60 международных непатентованных наименований препаратов в таблетках, капсулах, лиофилизатах, растворах и преднаполненных шприцах, – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Также там наладят выпуск 10 видов биоаналоговых препаратов. На производство смогут трудоустроиться около 300 человек.

Большая часть сырья для фарм-производства будет изготавливаться в России. Это позволит избежать перебоев с поставками необходимых компонентов и снизит себестоимость производства, которая в конечном итоге отразится на цене для потребителя.

За 2022 год Москва помогла подобрать площадки для размещения производств 23 компаниям. Бесплатная услуга продолжает быть доступной бизнесу — заявки принимают на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru в разделе «Промышленности». Консультации проводят и в Центре поддержки промышленности. Там можно узнать о мерах поддержки, условиях кредитования и финансирования, найти помощь по вопросам подбора поставщиков и взаимодействия с госорганами. Линия работает понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 630-00-00. Можно написать на электронную почту industrysupport@mos.ru.