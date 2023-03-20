Сергей Собянин: в зимних мероприятиях в Москве приняли участие более 7,5 миллиона человек

В зимних мероприятиях в Москве приняли участие более 7,5 миллиона человек Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На улицах Москвы уже начинает главенствовать теплая весенняя погода, поэтому самое время подвести итоги зимних мероприятий города. Всего в них приняли участие более 7,5 миллиона человек. О такой статистике в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всю зиму в городе проводились различные спортивные соревнования, экскурсии и праздничные мероприятия.

Любимым развлечением жителей и гостей Москвы было катание на коньках. На бесплатных площадках «Московских сезонов» побывало более 550 тысяч человек, на различных катках в парках культуры и отдыха — свыше 725 тысяч человек.

Также большой популярностью пользовались лыжные трассы, которых подготовили около 165 километров.

С приходом весны начнется благоустройство и озеленение парков, будут проводиться субботники, а также будут приводиться в порядок спортивные и детские площадки. Начнут работать прокатные станции велосипедов, роликовых коньков и самокатов.

Уже этой весной в парках Москвы пройдет более тысячи различных тематических мероприятий, большинство из которых будут бесплатными.

Ранее KP.RU писал, что на этой неделе в Москве будет заметное потепление. В середине недели можно рассчитывать на температуру воздуха до десяти градусов тепла днем, а ночью температура все еще может опускаться немного ниже нуля.