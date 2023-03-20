После обращения жителей в Гагаринском районе Москвы снесли самострой

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

На юго-западе Москвы жители навели порядок около своих домов. В этом им помог чат-бот «Свободный доступ». Как сообщил начальник инспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, местный житель с помощью онлайн-сервиса направил заявление с просьбой проверить законность появления постройки на Ломоносовском проспекте около владения 6, корпус 1. С ней рядом стоят жилые дома, детский сад и музыкальная школа. В заброшенном строении постоянно собирались люди без определенного места жительства. Вокруг участка, на котором находилось это здание площадью 50 квадратных метров, тянулся металлический забор.

«Инспекторы установили, что земельный участок, на котором расположено строение, не оформлен и не состоит на кадастровом учете, - рассказал Бобров. - Таким образом, участок является территорией общего пользования, доступ на которую ограничивал забор длиной 40 метров».

По его словам, и ограждение, и постройка появились на этом месте без какой-либо разрешительной документации. Оба сооружения нужно было снести.

«Благодаря бдительности гражданина нарушение было устранено, - отметил глава ведомства. - На сегодня незаконные объекты демонтированы. Территория освобождена от строительного мусора».

Напомним, чат-бот «Свободный доступ» наводит порядок в городе, помогая очищать кварталы от незаконных ограждений и бороться с захватом общественных пространств. Онлайн-сервис запустили в начале 2022 года Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Чат-ботом могут пользоваться жители всех районов столицы.

Чтобы активировать чат-бот:

1. Набираем в мессенджере «Телеграм» в поисковой строке «Свободный доступ». Там выбираем бота @freeaccess_bot и нажимаем кнопку «Старт».

2. Далее выбираем тематику вопроса, а также указываем округ Москвы и конкретный район.

3. Виртуальный инспектор уточнит адрес и предложит кратко изложить проблему.

4. К сообщению нужно прикрепить фото и указать адрес электронной почты для обратной связи.

5. В течение трех дней специалисты Госинспекции по недвижимости проведут проверку заявления. Для этого осмотрят место, опровергнут или зафиксируют факт нарушения. При подтверждении проблемы инспекция и окружная префектура вместе займутся ее решением.