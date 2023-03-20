В Москве выявили еще 1282 новых случая заражения COVID-19 за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 20 марта в Москве зафиксировали 1282 новых случая заражения коронавирусом. Жизни пяти пациентов с заболеванием прервались из-за осложнения протекания болезни. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью выздороветь смогли 1414 человек. Теперь они не чувствуют симптомов и их курс лечения полностью завершен.

Большая часть заразившихся проходят лечение в домашних условиях, однако на фоне ухудшения самочувствия и обострения ряда симптомов, госпитализация понадобилась для 113 москвичей.

Москва неизменно занимает первую строчку в списке регионов России по количеству выявленных заражений за сутки. Вторая строка также по прежнему принадлежит Санкт-Петербургу, а на третьем месте оказалась Воронежская область.

Ранее KP.RU писал, что за сутки 19 марта в Москве было зафиксировано 1700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализация за 24 часа понадобилась для 128 пациентов с заболеванием.