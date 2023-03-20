Михаил Дегтярев: «Посевная площадь должна быть увеличена на 30 тысяч гектаров к 2030 году»

Данная задача поставлена в рамках реализации единой стратегии развития региона. Фото: правительство Хабаровского края

Подготовка к предстоящей посевной кампании и организация дополнительных площадей посева стали главными темами обсуждения в ходе оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края под председательством губернатора Михаила Дегтярева.

Министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук рассказал, что сегодня регион обеспечен семенами почти на 90 процентов, большая часть которых отечественной селекции. Кроме того, продолжается подготовка 866 единиц технического оборудования, готовящихся к выходу в поля.

Однако губернатор заметил, что запрос на техническое перевооружение все еще остается на высоком уровне.

- В этом году запланировано два отбора на субсидирование спецтехники и оборудования. Насколько ощутима государственная поддержка по субсидированию затрат наших фермеров, и производителей сельхозтоваров на приобретенную технику? Нужно ли ее наращивать? – поинтересовался губернатор у минсельхоза.

Процент возмещения затраченных средств в 2023 году достигнет 50. Глава региона заявил, что данная мера поддержки, стимулирующая селян на обновление техники, должна продолжать наращиваться.

Другой важный вопрос – увеличение посевных площадей. В текущем году запланирован прирост на семь тысяч гектаров, а к 2030 году площади должны быть увеличены на 30 тысяч гектаров. Такая задача поставлена в рамках флагманской инициативы «Край инноваций и новых возможностей» единой стратегии развития Хабаровского края.