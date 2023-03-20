В вагоне метро Москвы мужчина ударил головой 15-летнего подростка Фото: стоп-кадр из видео

В электропоезде, который двигался от станции «Беговая» до станции «Полежаевская» на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, мужчина ударил 15-летнего подростка головой в лицо. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

Он нашел какой-то малозначительный повод для конфликта и из хулиганских побуждений и нанес удар, повлекший определенные травмы. После этого юноше понадобилась медицинская помощь.

Сейчас установление личности буйного пассажира метро и привлечение его к уголовной ответственности взято на контроль прокуратурой. Само преступление зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Ранее KP.RU писал, что мужчина в центре Москвы украл телефон у задремавшего незнакомца в автобусе. Теперь на него заведено уголовное дело за грабеж. Похищенным имуществом он уже успел распорядиться на момент задержания сотрудниками правопорядка.