Из-за пожара на Каширском шоссе частично перекрыто движение на участке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за пожара в здании на Каширском шоссе в районе дома №42 корпус 2, на участке дороги в этом районе перекрыты для движения две полосы из трех. Это необходимо для работы экстренных служб. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Обстоятельства произошедшего пока не уточняются, а информация о пострадавших не поступала.

Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты, пока не восстановится движение на данном участке. Оперативные службы Москвы приложат усилия, чтобы как можно скорее устранить временные неудобства.

Напомним, что ранее KP.RU писал о пожаре в двухэтажном здании на Каширском шоссе. Там загорелась кровля общей площадью в 300 квадратных метров. в 17:00 сообщили о полной ликвидации возгорания. Пострадавших при пожаре не было.