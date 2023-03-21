Владислав Овчинский: на юге Москвы застройщик приступил к устройству монолитного каркаса будущего торгового центра

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На улице Элеваторной в районе Бирюлево Восточное построят торговый центр. Девелопер занимается объектом в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После завершения стройки будет создано 430 рабочих мест.

— В 2022 году Москва подписала с застройщиком соглашение о строительстве торгового центра на юге столицы. Инвестор завершил работы по установке несущих конструкций надземной части и приступил к устройству монолитного каркаса. Все работы выполняются в соответствии с графиком. Торговый центр будет введен в эксплуатацию в 2025 году, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В будущем ТЦ будет парковка на 111 машиномест и зона для стоянки велотранспорта. Экстерьер здания декорируют металлическими и панелями «под дерево», поверхностями из стекла, чтобы отражать небо. Комплекс приемов назвали органической архитектурой — это использование натуральных материалов в отделке и гармония с окружающим ландшафтом.

Президент девелоперской компании «Страна Девелопмент», которая ведет объект, Александр Гайдуков сообщил, что для его бизнеса торговые комплексы — не профильное направление, однако, важное.

— При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома. Помимо прочего это еще и новые рабочие места для горожан, – отметил спикер.

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда разработана, чтобы обеспечивать комплексную застройку районов. Строительные компании полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Эту юридическую процедуру иногда приходится проводить, чтобы построить жилые дома, так как не все территории изначально определены под такой тип застройки. Взаимен на преференцию девелопер инвестирует в создание объекта, где появятся рабочие места для потенциальных будущих жителей. Подать заявки на участие в программе строительный бизнес может через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru.