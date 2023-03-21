Багреева: Участники льготной ИТ-ипотеки в Москве получили почти две тысячи кредитов

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева заявила о лидерстве Москвы по выдаче ИТ-ипотек среди регионов страны. Цифры впечатляют: около двух тысяч оформленных в столице льготных кредитов за 10 месяцев действия таких условий. Общая сумма - примерно 25,5 миллиарда рублей!

«ИТ-ипотека востребована у москвичей, - отметила Багреева. - На Москву сегодня приходится 27 процентов от общего числа выданных в России льготных ИТ-ипотек и почти 40 процентов их объема».

По ее словам, ежемесячно жители столицы получают в среднем около 200 льготных кредитов. Средневзвешенная ставка по программе равна 3,86 процента. Июнь прошлого года стал рекордным для столичной ИТ-ипотеки. Желающим выдали свыше 400 кредитов. Их общая сумма - около 4,9 миллиарда рублей. Постепенное снижение интереса к таким займам наблюдалось с осени. Причин для этого оказалось несколько. Из-за пересмотра процедуры и критериев тогда была временно приостановлена аккредитация ИТ-компаний в Минцифры России. Кроме того, повлияли и более высокие в отличие от других льготных программ требования по возрасту, уровню дохода и трудоустройству заемщика.

Впрочем после разработки ведомством в октябре 2022 года нового порядка оформления льготной ИТ-ипотеки ситуация начала меняться. Процедуры и условия упростились. Спрос на займы вновь начал расти, не дожидаясь вступления в силу в феврале 2023-го новых правил. Например, в декабре москвичи получили ИТ-ипотек почти на три миллиарда рублей. Как уточнила Багреева, в феврале цифра увеличилась до 3,7 миллиарда рублей.

Напомним, с февраля этого года льготной ИТ-ипотекой под пять процентов годовых вправе воспользоваться специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Минцифры России ИТ-компаниях. Максимальный размер займа для Москвы - 18 миллионов рублей. Если присоединить рыночную кредитную программу, то сумма достигнет 30 миллионов рублей.