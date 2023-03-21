«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 22 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе Фото: Александр ДЕНИСОВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за сильной гололедицы. В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до позднего вечера среды. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 22 ч. 22 марта. На дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

«Желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время гололедицы автомобилистов призывают снизить скорость, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений, и соблюдать дистанцию. Пешеходов просят быть осторожными, особенно – возле переходов.

Ранее KP.RU писал, что 21 марта в Москве ожидается небольшой дождь и до +10 градусов. Местами возможна гололедица.