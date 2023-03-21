Эксперты объяснили экономический и социальный эффекты от строительства новых спорткомплексом по программе КРТ в Москве

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы.

В десяти округах Москвы появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны — всего 32 объекта. Их возведут в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), одобренных в прошлом году. Все заведения рассчитаны на массовое посещение людей разных возрастов и уровней физподготовки. Об этом мэр Сергей Собянин написал в личном Telegram-канале. В посте также указано, что больше всего объектов возведут в Северо-Восточном округе: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысячи «квадратов».

Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Например, бывшие промзоны и пустыри.

— С 2020 года в Москве реализуется программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. За этот срок по итогам прошедших аукционов с инвесторами заключили четыре договора на редевелопмент площадок бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское Шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан». Общая площадь участков составляет 158 гектаров. Благодаря этому в прошлом году в бюджет города поступило более четырех миллиардов рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Экспертное сообщество комплиментарно отзывается о московской программе КРТ. Это рабочие места для горожан, поступления в бюджет, формирование социальной инфраструктуру и комфортной городской среды.

— Тот объем спортивных площадей, которые Москва одобрила в прошлом году, превышает общие показатели по всем функциям КРТ практически любого из остальных российских регионов. Наличие в районе такой социально ориентированной функции как спорт – существенная составляющая высокого качества жизни и, соответственно, привлекательный для потенциальных покупателей и арендаторов квадратных метров элемент комфортной городской среды, — объясняет директор Urban Policy Institute, преподаватель РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк напомнила, что за период с 2020 по 2022 годы Москва попала в топ-3 городов мира — по объему ВВП по паритету покупательной способности и привлекательности для жизни.

— Конечно же, подобные результаты возможны в том числе благодаря доступности и большому количеству ФОКов в городе. Однозначно можно заявить, что высокие спортивные достижения начинаются с площадок во дворах. Я считаю, что в данном случае синергия государственно-частного капитала заложит прочный фундамент для больших отечественных побед, — отметила Вовк.