Молодой человек напал на сотрудника полиции в центре Москвы

Инцидент произошел 19 марта 2023 года на ул. Неглинная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины. Нарушитель напал на сотрудника полиции в центре города, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел 19 марта 2023 года на ул. Неглинная. Молодой человек отказался проследовать в отдел полиции для установления личности и применил физическую силу в отношении правоохранителя. Детали случившегося не уточняются.

Хулигана задержали. В настоящий момент с ним проводят следственные действия. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в метро контролер задержал безбилетника, находящегося в федеральном розыске. Инцидент произошел на станции «Текстильщики». Нарушителя передали сотрудникам полиции.