Ефимов: Город выделил 13 инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о выделении городом земли для инвесторов на льготных условиях с марта 2022 года. Напомним, тогда столичные власти начали оформлять девелоперам участки под масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в сфере промышленности. При этом аренда составляет один рубль в год. Такая антикризисная помощь стала очень востребована у бизнеса.

«С марта 2022 года Москва заключила договоры о передаче участков по льготной ставке с 13 инвесторами, которые в течение пяти лет возведут в столице промышленные объекты пищевой, строительной и других отраслей», - отметил заммэра.

По его словам, всего под эти сооружения выделено более 30 гектаров. А вложения в перечисленные МаИП составят около 19 миллиардов рублей. Некоторыми подробностями проектов поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Известно, что в столице возведут цеха для производства кондитерской и мясной продукции, стройматериалов, мебели, упаковки, различного оборудования, в том числе электрического. Сюда входят и другие промышленные строения.

«На них смогут трудоустроиться более трех тысяч человек», – уточнил глава ведомства.

Проекты охватывают самые разные округа Москвы. Зеленоград станет площадкой для будущего производственного комплекса по выпуску инвентаря для автотуризма. Север столицы - для макаронной фабрики и завода по созданию комплектующих для автомобилей. Запад - для мясоперерабатывающего комбината, на котором будут возводить вторую очередь, а также предприятия по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов и готовых блюд.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, производства стройматериалов займут примерно 18 гектаров. Это более половины земли от запланированных МаИП.

«В Восточной коммунальной зоне Зеленограда появится комплекс из четырех предприятий по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона, кирпича, элементов благоустройства, сантехнических модулей для домов», - рассказал Гаман.

Он добавил, что на северо-западе Москвы в Походном проезде разместится завод по производству товарного, архитектурного бетона и различных изделий для него.

«На этих предприятиях откроется около 770 рабочих мест», - сообщил столичный министр.