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НовостиОбщество21 марта 2023 9:23

ЦОДД: пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером 21 марта

Сейчас в городе наблюдаются шестибалльные пробки
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве с 14:00 до 19:00 будет сильно затруднено движение

В Москве с 14:00 до 19:00 будет сильно затруднено движение

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным ЦОДД, в Москве с 14:00 до 19:00 будет сильно затруднено движение. Вечером в городе ожидаются девятибалльные пробки. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Основные заторы возникнут в центре города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце и ТТК. Сейчас в городе 6 баллов: пробки образовались на Москворецкой набережной, ул. Маши Порываевой, ул. Тверской, на Кутузовском проспекте.

Горожанам рекомендуют пользоваться городским транспортам или отложить поездки на более позднее время. Водителей просят строить маршруты заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию. За рулем не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что в понедельник, 20 марта, в городе также наблюдались пробки до девяти баллов. Движение было затруднено из-за ремонтных работ, мелких ДТП и погодных условий.