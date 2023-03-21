На международной выставке кабельно-проводниковой продукции московские компании показали зарядки для электромобилей и «умные» трубы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице прошла профессиональная выставка Cabex 2023 — это международное событие для бизнеса, занимающегося кабельно-проводниковой продукцией и сопутствующим оборудованием. Московские предприятия презентовали на мероприятии высокотехнологичные изделия.

— Московские предприятия продолжают активно демонстрировать свои изделия, разработки и технологии на профильных мероприятиях. Это позволяет им налаживать контакты с новыми партнерами, а также наращивать объемы производства. Например, в рамках международной выставки столичный завод «Спецкабель» представил новые изделия для передачи оптического сигнала, а также сверхгибкие кабели. Только в прошлом году ассортимент завода пополнился шестью высокотехнологичными разработками, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Также гостям выставки показали изделия для работы противопожарных изделий, кабели для космических аппаратов и морских судов. Гендиректор «Спецкабель» Андрей Лобанов поделился, что российские компании за последние годы значительно нарастили продуктовые портфели. Кабельные заводы преуспели в импортозамещения и быстро заняли ниши, освободившиеся после ухода зарубежных игроков.

Группа «Полипластик» продемонстрировала полимерную трубную продукцию — ее используют для прокладки электрокабелей и волоконно-оптических линий связи. В том числе трубы, которые умеют определять место повреждения кабеля. За счет многослойной конструкции и особых материалов они обладают огнестойкостью и выдерживают температуру до 120 градусов Цельсия.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Еще одна московская компании «МосИТЛаб» (входит в ГК «Москабельмет»), продемонстрировала собственные разработки в области цифровых технологий и программных продуктов. В частности показали зарядку для электрокаров, в разработке которой принимал участие искусственный интеллект. Корпус станции был напечатан на 3D-принтере, сам кабель и ПО техники — произведены силами группы «Москабельмет». Остальные комплектующие поставили локализованные в России предприятия.

Кабельно-проводниковую продукцию московских производителей активно закупают для многих отраслей: метрострой, реконструкции автодорог, для ремонта и запуска линий электроснабжения по России. Москва оказывает предприятиям отрасли активную поддержку. Так с 2021 года «Москабельмет» и «Спецкабель» получили статус промышленного комплекса. Он дает налоговые льготы и позволяет инвестировать освободившиеся средства в развитие бизнеса.