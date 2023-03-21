Врач рассказала, какую ошибку часто допускают люди весной

Весна – это сезон простудных, вирусных заболеваний Фото: Олег ЗОЛОТО

Весной люди чаще всего одеваются не по погоде , эта ошибка обычно приводит к простуде, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с «Москвой 24».

Специалистка напомнила, что весна – это сезон простудных, вирусных заболеваний. Причем обычно заболевания возникают на фоне переохлаждения: человек увидел, что на улице солнце, легко оделся и перемерз.

«Весной люди недооценивают особенности климатических условий, то есть солнце светит, но не греет. Земля еще пока холодная. Если погода солнечная, нам кажется, что температура уже высокая», - отметила эксперт.

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