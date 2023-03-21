Женщина поссорилась со знакомым и ударила его ножом в Москве

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве 28-летняя женщина поссорилась со знакомым и ударила его ножом. Инцидент произошел на Рождественской улице, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Правоохранители задержали злоумышленницу и изъяли оружие преступления. Пострадавшему оказали первую помощь, после этого медики госпитализировали его в больницу. Как выяснилось, между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. В результат потасовки женщина ранила своего знакомого – удар пришелся в область брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Детали случившегося устанавливаются. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичном метро мужчина ударил головой 15-летнего подростка. Все произошло в вагоне поезда, который шел от станции «Беговая» до станции «Полежаевская» Таганско-Пресненской линии.