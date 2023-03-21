Двое парней и девушка избили прохожих в центре Москвы

Полицейские задержали двух молодых людей и девушку за избиение прохожих на Арбате Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали двух молодых людей и девушку, подозреваемых в разбойном нападении на прохожих, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, инцидент произошел на Арбате. В ночное время злоумышленники спровоцировали конфликт со случайными прохожими. Они избили незнакомцев, а затем украли у потерпевших поясную сумку с личными вещами и деньгами.

Сотрудники полиции оперативно задержали налетчиков по адресам их проживания. В отношении их возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранты находятся под стражей. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что молодой человек напал на сотрудника полиции в центре Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время нарушителю предъявят обвинение.