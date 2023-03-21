Мужчина жестоко избил пенсионерку в центре Москвы

Басманный межрайонный прокурор контролирует установление всех обстоятельств случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве мужчина жестко избил 80-летнюю пенсионерку у подъезда дома на ул. Макаренко. Пострадавшую госпитализировали в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о состоянии пожилой москвички не уточняется, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 21 марта. Мужчина несколько раз ударил пожилую женщину. Басманный межрайонный прокурор контролирует установление обстоятельств случившегося. Правоохранители разыскивают злоумышленника, его должны привлечь к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что поздним вечером двое парней и девушка избили случайных прохожих на Арбате. После этого злоумышленники украли у потерпевших сумку с деньгами и личными вещами и убежали. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Правонарушителей поймали и заключили под стражу. Детали случившегося устанавливаются.