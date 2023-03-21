Мужчина выманил у 76-летней пенсионерки 700 тысяч рублей в Москве

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали приезжего мужчину, который работал курьером у онлайн-мошенников. Злоумышленник забрал у обманутой 76-летней пенсионерки 700 тысяч рублей, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Потерпевшей позвонил аферист, действующий по схеме «Ваш родственник попал в беду». Женщина поверила, что ее родственница стала виновницей ДТП, в котором пострадай люди. Она была уверена, что ее близкой нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Пенсионерка передала свои сбережения посыльному, а спустя время поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранта заключили под стражу. Полицейские устанавливаю личности его соучастников.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье телефонные мошенники пытались ограбить женщину-майора полиции. Они позвонили ей на служебный телефон. Правоохранитель подыграла злоумышленникам, их задержали ее коллеги.