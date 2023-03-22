Овчинский: Инвестиции московской компании в создание импортозамещающего производства труб составили более 200 миллионов рублей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Локальные компании открывают в Москве новые площадки и расширяют действующие. При этом они наращивают свои вложения в научные изыскания. На предприятиях появляются дополнительные рабочие места. Не стоит на месте и модернизация промышленной инфраструктуры страны. Как сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производители обеспечивают технологический суверенитет. Среди таких компаний - Группа «Полипластик».

«Столичный производитель организовал производство новых импортозамещающих труб ПВХ-О собственной разработки, в основе которых 97 процентов отечественных компонентов, - отметил глава ведомства. - Вложения компании в создание нового производства превысили 200 миллионов рублей».

По его словам, основными преимуществами изделия стали высокая износостойкость, ударопрочность, устойчивость к порезам, царапинам, влиянию химически активных веществ. Плюс ко всему такие трубопроводы с минимальной толщиной стенки не боятся коррозии. Важно, что на их работу не влияют даже экстремальные температуры от -40 С до +80 С. При этом исправно служат они более сотни лет.

Как пояснил директор по развитию проекта «ПВХ» Группы «Полипластик» Андрей Толмачев, импортозамещение становится возможным благодаря научно-производственной работе предприятия. Покупатели получают уникальные по многим параметрам полимерные трубные изделия. При этом компания может и дальше расширять ассортимент, создавая напорные трубопроводы водоснабжения, канализации, систем орошения, противопожарного водоснабжения, а также технических трубопроводов. Напомним, новое производство с двумя линиями открылось 21 марта. Площадкой для него стал Новомосковский завод полимерных труб, входящий в группу компаний предприятия. Созданные линии способны ежегодно производить всего более 500 километров труб. Их длина - шесть метров и диаметр 110-400 миллиметров.