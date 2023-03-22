СК возбудил уголовное дело после гибели семьи при пожаре в Новой Москве

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы Фото: ГСУ СК России по Москве

Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Новой Москве. Речь идет о ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Как писал KP.RU, частный дом, расположенный в поселении Вороновское, загорелся вечером 21 марта. После ликвидации огня нашли тела четырех человек: трехлетнего мальчика, четырехлетней девочки и их родителей.

Следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что один человек погиб при пожаре в доме в Духовском переулке Москвы Площадь пожара составила около десяти квадратных метров.