Облачная погода с прояснениями и до +9 градусов ожидаются в Москве 22 марта

Ночью температура воздуха составит около +1...+3 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в среду, 22 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица. Днем температура воздуха прогреется до +7…+9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, влажность – 87%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, вечером порывы будут достигать 11 метров в секунду. В ночь на четверг в столице ожидается плюсовая температура – около одного-трех градусов тепла. Возможен небольшой дождь.

Днем 23 марта столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. Будет идти небольшой дождь.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд посоветовал столичным водителям пока не менять зимнюю резину. Ночью в городе возможны небольшие заморозки.