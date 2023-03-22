Владимир Ефимов: рост ВРП Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Показатель валового регионального продукт (ВРП) Москвы в 2021 году составил 24,5 триллиона рублей. Он вырос на 10,7% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом. Данные о расчете ВРП за позапрошлый год опубликовал Росстат. Показатели традиционно размещают в марте второго года после отчетного.

— Несмотря на пандемию, в 2021 году валовой региональный продукт Москвы увеличился сразу на 10,7 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 2020-м. В последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в 2006-м — в период повышения цен на нефть. В 2021 году положительная динамика наблюдалась во всех отраслях экономики столицы и была обусловлена ростом производства товаров и услуг, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В теории стремительную динамику можно было бы объяснить эффектом низкой базы 2020 года. Проще говоря, уместно предположить, что в разгар пандемии экономические показатели резко снизились. Однако вице-мэр объяснил, что по итогам ковидного 2020-го ВРП уменьшился всего на один процент.

Столица остается лидером среди российских регионов по объему экономики. Московский бизнес создает пятую часть суммарного ВРП всех субъектов РФ. Если же определять долю Москвы в процентах от ВВП страны, то она составляет порядка 16% совокупного валового внутреннего продукта.

Драйвером экономического развития столицы осталась обрабатывающая промышленность: добавленная стоимость отрасли составила 3,8 триллиона рублей — рост на 13,5%. Связано с увеличением производства в сегменте нефтепереработки на 12,4%.

Лидерские темпы роста также продемонстрировали спорт, культура и досуг (результат 318 млрд рублей, прирост 47,9%), а также отельный бизнес и общепит (245 млрд рублей, +44,3%). В этих секторах прирост обусловлен снятием антиковидных ограничение и ростом турпотока.

В Департаменте экономической политики и развития Москвы, уточнили, что добавленная стоимость отрасли административных и сопутствующих услуг составила 954 миллиарда рублей. Это на 33% больше, чем годом ранее. Оборот турфирм увеличился в девять раз – до 182 миллиардов рублей. Кадровые агентства «выросли» в три раза — до 82 миллиардов рублей. Выручка компаний в сфере аренды и лизинга достигла 324 миллиардов рублей — вдвое больше, чем за предыдущий год.

Рост показали сектора IT (2,1 трлн рублей, +27,3%) и финансов (416 млрд рублей, +32,3%). В «финансы» Росстат причисляет только страховой рынок. Восходящим трендом отметилась отрасль транспортировки и хранения (1,7 трлн рублей, +18,3%) — благодаря росту популярности онлайн-торговли и услуг доставки.