За сутки в Москве выявили 2259 новых случаев заражения COVID-19

Госпитализировали 134 человека, 2332 пациента выздоровели после болезни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2259 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1092 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 22 марта.

В стационары попали 134 жителя столицы, еще 2332 пациента выздоровели после болезни, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 462 807 человек, 3 267 198 горожан успешно прошли лечение, 48 394 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России выявили 12 001 новый случай заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась для 1545 жителей страны, 15 130 пациентов вылечились, 39 россян с подтверженным диагнозом «коронавирус» умерли.

Как писал KP.RU, врач-фтизиатр рассказала, кто чаще всего заболевает туберкулезом. Этой инфекции подвержены люди с физиологическим, врожденным или приобретенным иммунодефицитом.