Вице-мэр Ефимов назвал число частных клиник, которые арендуют у города помещения по льготной ставке

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Частные медорганизации на постоянной основе могут получить от Москвы помещения по льготным ставкам аренды. С таким бизнесом сейчас заключен 191 договор.

— В рамках системной поддержки частные медицинские организации после получения соответствующей лицензии на свою деятельность арендуют у столицы помещения по ставке 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год по договорам, заключенным без торгов. Сегодня такие льготы получают предприниматели по 191 соглашению с городом. Благодаря подобной поддержке за последние три года они сэкономили уже 1,6 миллиарда рублей, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Частные медцентры стали неотъемлемой частью городской медицинской системы. Помощь в виде льготных ставок аренды – ощутимая поддержка их деятельности. Сэкономленные средства бизнес может инвестировать в развитие и повышение качества оказываемых услуг пациентам.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман озвучил общую площадь, которую занимают медцентры с льготными условиями аренды — 56 тысяч «квадратов». Учитываются медицинские организации, которые получили помещения в аренду без торгов и были переведены на льготную арендную ставку.

— Благодаря городской поддержке в этом году они могут сэкономить 532 миллиона рублей, – сообщил Гаман.

Москва регулярно оказывает поддержку частным медицинским организациям. Например, в пандемию, когда из-за локдауна некоторые компании вынуждены были приостановить деятельность, город освободил их от оплаты аренды и не назначал пени и штрафы. Экономический блок правительства регулярно прорабатывает различные меры поддержки бизнеса. В том числе и в сфере льгот по арендной плате. Например, суммарно по итогам 2022 года компании сэкономили 6,2 млрд рублей на аренде городской недвижимости. Предприниматели пользуются минимальной или льготной ставкой — они составляют 5000 и 3800 рублей за квадратный метр в год соответственно. На нее могут рассчитывать малые малые предприятия, которые ранее получили право аренды нежилых объектов без торгов.