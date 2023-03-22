Мужчина предстанет перед судом за убийство женщины молотком в 1999 году в Москве

В Москве завершилось расследование уголовного дела об убийстве женщины в 1999 году Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве завершилось расследование уголовного дела об убийстве женщины в 1999 году. Обвиняемый – 62-летний мужчина – предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Преступление было совершено 24 года назад. Злоумышленник и его соучастник проникли в квартиру в Сумском проезде под видом проведения строительных работ. Фигурант напал на хозяйку: он ударил ее молотком по голове не менее 10 раз, а затем вместе с подельников похитил имущество погибшей.

Следователи и криминалисты изучили материалы дела, собрали необходимые доказательства и задержали обвиняемого. Как высинилось, ранее мужчина был судим за совершение особо тяжких преступлений. На допросе он признал вину. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее KP.RU писал, что подозреваемого в убийстве женщины в 1998 году задержали в Новой Москве. Мужчина признал вину, ему предъявили обвинение.