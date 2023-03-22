Девушка украла почти 2 млн рублей у пенсионерки под предлогом обмена купюр в Москве

По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото: МВД Медиа

В Москве задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в краже 1,9 млн рублей у 84-летней пенсионерки. Аферистка выманила деньги у потерпевшей под предлогом обмена купюр, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Пожилой москвичке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного отдела. Она сообщила, что в ближайшее время будет проводиться денежная реформа по обмену купюр на новые. Мошенница предложила помочь пенсионерке в этом вопросе.

После звонка к потерпевшей пришла незнакомка. Она предложила пенсионерке заполнить документы. Пока женщина была занята, аферистка украла деньги и скрылась.

Злоумышленницу поймали. Правоохранители устанавливают личность ее сообщницы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU писал, что в Москве курьер онлайн-мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей. Мужчину задержали, он находится под стражей.