Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером 22 марта

В час пик москвичам советуют пользоваться городским транспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения) в Москве вечером, 22 марта, ожидаются восьмибалльные пробки. Основные заторы образуются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Движение будет затруднено из-за мелких ДТП и строительных работ. Кроме того, на дорожную ситуацию может повилять погода – местами в городе сохранилась гололедица. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал москвичам пока не менять зимнюю резину. Лучше задуматься об этом после 5-8 апреля. По словам метеоролога, ночами в городе все еще возможны небольшие заморозки.