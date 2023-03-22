Избившего пенсионерку в Москве мужчину заключили под стражу

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу на два месяца 24-летнего мужчину, избившего 84-летнюю пенсионерку. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как писал KP.RU, инцидент произошел днем 21 марта у подъезда дома на ул. Макаренко. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую, в том числе и прямо кулаком в лицо. Пенсионерка упала на асфальт. Пожилую москвичку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обвиняемый пояснил, что избил женщину из-за сделанного ему замечания. Он находился в алкогольном опьянении. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье 17-летний приезжий погиб в драке со своими соотечественниками. Еще один участник конфликта попал в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.