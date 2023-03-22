Против москвича возбудили уголовное дело из-за незаконного содержания львенка

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным Фото: прокуратура Москвы

В Москве уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который незаконно приобрел и содержавшего львенка. Речь идет о статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Так, 9 марта 35-летнего мужчину остановили сотрудники ГИБДД. В салоне его автомобиля обнаружили львенка. Документов на животное у москвича не было. Злоумышленника доставили в отдел полиции, а маленького хищника передали в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Правоохранители выяснили, что мужчина купил четырехмесячного львенка у неустановленного лица. Москвич неправильно кормил и ухаживал за животным: у питомца развился рахит. Сейчас львенок находится в Центре реабилитации диких животных. Детали случившегося устанавливаются.

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