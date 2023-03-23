Ефимов: Четыре проекта КРТ запланированы в Бутырском районе столицы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На северо-востоке Москвы будут реализованы четыре проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участках бывшей промзоны «Огородный проезд» и фактически захламлённой площадке на улице Милашенкова в Бутырском районе. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выполнение этих проектов находится на разных стадиях.

«На участках общей площадью 39,46 гектара планируется возвести свыше миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые, социальные и коммунальные объекты, - отметил заммэра. - Это позволит создать 10,7 тысячи новых рабочих мест».

Намеченные для КРТ площадки пока заняты складами, стоянками и автосервисами. Из них три участка бывшей промзоны «Огородный проезд» расположены на площади 36,78 гектара. Ещё один на улице Милашенкова - 2,68 гектара.

«На их месте будут созданы современные городские кварталы, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В планах - строительство почти 690 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, свыше 340 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, а также 22 тысячи квадратных метров коммунальной застройки».

По его словам, среди будущих сооружений - школа на 650 мест и два детских сада на 300 мест. Кроме того, рядом появятся поликлиника, физкультурно-оздоровительные комплексы и скалолазный центр.

Напомним, благодаря программе КРТ в столице будет создано 550 тысяч новых рабочих мест. В проекты в целом инвестируют семь триллионов рублей. Городской бюджет при этом получит около трех триллионов рублей. В списке бывших промзон, в которых намечено КРТ, например, «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан», «Автомоторная», «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственная зона «Алабушево». Ими займутся как инвесторы, так и выбранные городом операторы.