В Москве в гостинице умер постоялец Фото: Артем КИЛЬКИН

В одной из гостиниц Москвы скончался постоялец. Тело мужчины обнаружил охранник, когда поднялся в номер, чтобы попросить гостя освободить помещение.

Название отеля пока не называется, тем не менее, источники в правоохранительных органах подтверждают, что все произошло днем 22 марта 2023 года.

Как стало известно Пятому каналу, в тот день охранник отеля поднялся в номер, где проживал умерший. Незадолго до смерти, к нему подселили другого постояльца. Срок проживания у мужчин заканчивался, и секьюрити попросил их покинуть номер.

Один из гостей быстро собрался и ушел, а другой не отреагировал на просьбу. Мужчина лежал на кровати без движения. Тогда сотрудник гостиницы решил его разбудить и понял, что постоялец мертв.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские уже допросили всех очевидцев, пишет газета "Известия".

Ранее, Тела двух мужчин без признаков жизни обнаружили в номере гостиницы на Ярославском шоссе в Москве. Одному из них было 22 года, а другому - 21, передает Москва 24.