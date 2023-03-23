Из-за строительных работ и мелких ДТП в Москве вечером ожидаются пробки до 8 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Центра организации дорожного движения в Москве вечером 23 марта ожидаются пробки до восьми баллов. Это связано с проведением строительных работ на дорогах и вероятными мелкими ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Основные затруднения движения будут наблюдаться в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В часы пик водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях или перенести поездки на более позднее время. После 20:00 ожидается улучшение ситуации на дорогах.

Лучший способ ускорить устранение заторов на дорогах — пользоваться вместо личного транспорта общественным. Это существенно снизит загруженность столичных дорог.

Ранее KP.RU писал, что 22 марта в Москве также наблюдались восьмибалльные пробки. Местами на дорогах сохранялась гололедица, а также ухудшали ситуацию мелкие аварии в столице.