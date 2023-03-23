В Московской области дети участников СВО устроили флешмоб в поддержку отцов. Фото: кадр из видео

В Московской области дети участников спецоперации устроили флешмоб в поддержку отцов. На асфальте они нарисовали красочные рисунки и написали слова поддержки родным людям. Эти кадры станут моральной поддержкой для мужчин, находящихся в зоне СВО.

Вместе с детьми на акцию пришли их мамы. Они поделились, как часто удается поговорить с мужьями.

- Мой муж, как и многие другие мужчины, решил, что надо защищать семью, родину, страну. Звонит достаточно часто, где-то раз в неделю — 10 дней получается поговорить, — рассказала «360» Юлия Кулешова.

Она привела на акцию сына, и мальчик старательно рисует на асфальте для папы. Говорит, что очень скучает по нему.

- Самое первое, что я ему скажу, что я скучаю, что я люблю его, — признался ее сын.

Ранее, в Госдуме рассказали, что жены участников СВО получат новые льготы. Они в приоритетном порядке смогут устраиваться на работу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

А в Московской области за каждой семьей ветеранов специальной военной операции (СВО) закрепят социального работника, который будет решать возникающие у семей вопросы и проблемы. В каждом центре на постоянной основе будет работать сотрудник местной администрации, за всеми ветеранами спецоперации и их семьями будут закреплены персональные координаторы для оказания помощи в решении вопросов, пишет РИАМО.