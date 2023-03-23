Ефимов: В Москве подписан еще один офсетный контракт на поставку лекарств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о подписании столичными властями офсетного контракта с компанией «Р-Фарм». Согласно оформленному на семь лет документу, город получит лекарства по четырем международным непатентованным наименованиям. Сюда входят также иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты. Их производство компания должна разместить в столице в течение трех лет.

«Инвестор вложит в локализацию или модернизацию производства не менее 800 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Первые поставки ожидаются в 2026 году».

Кстати, это не первый такой контракт, касающийся поставки лекарств. Офсеты были подписаны в 2017 году с фармпредприятиями «Биокад» и «Велфарм-М». А в 2021 году - с Московским эндокринным заводом, обязавшимся провести модернизацию своего производства и приступить к выпуску 20 важнейших для жизни и здоровья пациентов препаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об открытии на заводе нового научно-лабораторного комплекса в филиале «Лефортовский». На ближайшие несколько лет город также будет обеспечен благодаря офсетам медизделиями для пациентов со стомой. Их производит компания «Гемамед». Сюда добавятся и выпускаемое предприятием «Вип Камилла» абсорбирующее белье для взрослых, а также питание от Царицынского и Лианозовского молокозаводов для молочных кухонь.

Что касается оформленного сейчас договора с «Р-Фарм», то он позволит городу закупить свыше 357 тысяч единиц продукции завода. Сумма получается внушительная - более миллиарда рублей! Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, как только производство заработает в полную силу, у города появится возможность в рамках офсета на 100 процентов обеспечить медучреждения эффективными и современными лекарствами, выпускаемыми компанией. Напомним, «Р-Фарм» уже подписало с Москвой офсетный контракт в 2018 году. По нему завод обязался поставлять препараты для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических болезней.