В Москве аферист продал на 300 тысяч рублей дешевых БАДов пенсионеру под видом дорогих лекарств Фото: Татьяна Коркина

В Москве 35-летний мужчина на протяжении долгого времени обманывал 86-летнего пенсионера, продавая по баснословным ценам дешевые БАДы и выдавая их за дорогостоящие лекарства. Он убеждал, что эти препараты помогают в лечении суставов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Не получив должного эффекта, пожилой мужчина заподозрил обман и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Для того, чтобы задержать мошенника, сотрудники правопорядка убедили пенсионера согласиться на еще одну встречу с продавцом, в результате которого и удалось задержать. Теперь на него возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина в Москве напал на пенсионерку и избил ее. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, а преступника задержали.