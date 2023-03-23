Собянин: Москвичи выберут в «Активном гражданине» самую красивую из новых станций БКЛ

Станцию «Сокольники» дизайнеры украсили портретами первых строителей московского метро и плакатами 1930-х годов. Фото: mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать самую красивую из новых станций Большой кольцевой линии метро. Глава города пригласил москвичей принять участие в голосовании, открытом на портале «Активный гражданин».

«Выбираем из новых станций Большой кольцевой линии самую красивую. В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия. Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из девяти новых станций, открытых 1 марта 2023 года», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В голосовании участвую девять станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Участники голосования могут выбрать до трех станций и отдать за них свои голоса в «Активном гражданине».

Каждую из новых станций Большой кольцевой линии отличает оригинальный дизайн и интересные архитектурные идеи. Например, станцию «Марьина Роща» украсили колонны в виде фарфоровых чайников. А мраморные плиты в вестибюле словно покрыты мелкими трещинами, что придает им эффект старины. Облик станции разработал победитель международного конкурса − архитектурное бюро AI Architects.

«Рижскую» украсили 16 светящихся металлических арок-порталов. Они символизируют въездные ворота в город.

Станцию «Сокольники» дизайнеры украсили портретами первых строителей московского метро и плакатами 1930-х годов. На путевых стенах разместили фотографии Татьяны Федоровой – первой и единственной женщины, которая была начальником шахты, Николая Краевского, награжденного орденом Ленина за высокие показатели проходки, а также Ивана Филимонова, который первым применил «московский» способ проходки тоннелей мелкого заложения.

На станции «Текстильщики» потолок напоминает ткацкий станок. «Печатники» украсили 17 колонн в виде буквы «П». Образ заглавной буквы названия станции прослеживается во всем архитектурном облике, оформленном в строгих черно-белых тонах.

Станция «Нагатинский Затон» уже стала одной из самых любимых москвичами. Ее украшают мозаики с рыбами. 12 панно, изображающих речных обитателей, разместились на путевых стенах вестибюля – по 6 с каждой стороны. Крупнейшие из них – «Щука», размеры которого 13,4 на 3,6 метра, и «Налим» – 13 на 3,5 метра. Дизайнеры постарались сохранить пропорции изображений, сделав их максимально реалистичными. Если рыба в природе небольшая, то и на мозаике она меньше крупных обитателей рек. Если внимательно приглядеться, то можно заметить вделанные в мозаику ракушки.

Станция «Кленовый бульвар» отделана в элегантных черно-белых тонах. «Каширскую» украсили чеканные панно известного советского скульптора Зои Ветровой. Павильоны «Варшавской» отделали панелями, имитирующими огни города.