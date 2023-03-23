Еще 2013 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве за прошедшие сутки Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в Москве по данным на 23 марта выявили еще 2013 новых случаев заражения коронавирусом. Осложнения болезни унесли жизни шестерых жителей столицы. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью выздороветь и пройти курс лечения полностью смогли 1752 человека. Теперь они больше чувствуют симптомов заболевания.

Большинство пациентов проходят лечение амбулаторно, а те пациенты, чье состояние заметно ухудшилось на фоне обострения симптомов. 154 человека переведены на стационарное лечение и теперь за ними постоянно наблюдают специалисты.

Всего же в России за прошедшие сутки зарегистрировано 12 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По всей стране скончались от заболевания 36 пациентов.

Ранее KP.RU писал, что по данным на 22 марта в Москве было зарегистрировано 2259 новых случаев заражения коронавирусом. Для семи жителей столицы болезнь стала летальной.