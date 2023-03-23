В Москве 30-летний мужчина предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве 30-летний мужчина предстанет перед судом за попытку взятки сотруднику ДПС Фото: Анастасия ОСИПОВА

30-летний мужчина в Москве пытался дать взятку в 30 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении. Теперь на него возбуждено уголовное дело за покушение на взятку должностному лицу. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Попытку подкупить сотрудника он совершил находясь в салоне служебного автомобиля.

Сотрудник отказался от взятки и пресек подобное преступление. Мужчина был незамедлительно задержан сотрудниками правопорядка. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

За это нарушителю может грозить штраф до одного миллиона рублей или тюремный срок до восьми лет.

Ранее KP.RU писал о мужчине, который под видом дорогостоящих препаратов для лечения суставов продал пенсионеру дешевых БАДов на 300 тысяч рублей. Мошенника задержали и теперь ему грозит тюремный срок.