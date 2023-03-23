Москва переходит на цифровое взаимодействие с регулируемыми организациями - Багреева

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева заявила об упрощении взаимодействия с регулируемыми организациями (РО). Подробностями она поделилась на практическом семинаре ФАС России «Перспективные направления развития тарифного регулирования: цифровая трансформация, эффективность, сервисы» в Сочи. Подача тарифных заявок, прохождение экспертизы и получение тарифного решения теперь доступна регулирующим организациям онлайн через информационно-аналитическую систему «Тариф». Столичный министр напомнила, что цифровая трансформация тарифного регулирования стартовала в Москве в 2020 году.

«За два года нам удалось полностью стандартизировать процедуры и автоматизировать процесс, - отметила Багреева. - Первыми получили возможность подавать заявки в электронном виде организации из сферы холодного водоснабжения и водоотведения. В 2021 году этим способом воспользовались около 60 процентов компаний, а уже в следующем году их доля выросла до 87 процентов».

По ее словам, в прошлом году к ним присоединились РО в сфере теплоснабжения. Столичные власти провели в 2022 году опрос среди таких организаций для подведения первых итогов тарифной кампании.

«Более 90 процентов из них довольны электронным форматом и готовы рекомендовать его своим коллегам, которые все еще подают заявки на бумажном носителе», – подчеркнула Багреева.

Для ускорения и повышения удобства пользователей системы департамент регулярно интересуется их мнением. В ИАС «Тариф» в 2022-м добавилось новшество - услуга автоматического получения необходимых для установления тарифов сведений из информационных баз Росреестра, ФНС России, Единой информационной системы в сфере закупок. Это касается данных об имуществе и бухгалтерской отчетности регулируемых организаций, осуществляемых ими закупках. Благодаря изменениям в системе заметно выросло качество предоставляемой информации. Как уточнила министр, предзаполнение тарифных заявок сведениями, необходимыми для расчета тарифов, теперь происходит в автоматическом режиме.

В планах московского правительства - распространение электронного способа взаимодействия и на другие сферы тарифного регулирования. В 2023 году – на горячее водоснабжение и электроэнергетику, в 2024 году – на сферы транспорта и обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, в «цифре» станет доступна и подача на утверждение инвестиционных и производственных программ.

«Москва прошла сложный и долгий путь, и в этом году ИАС «Тариф» вводится в промышленную эксплуатацию, - сказала Багреева. - Понимая важность цифровой трансформации в сфере тарифного регулирования, Москва готова делиться опытом с другими регионами, показать, как работает наша система, и наметить дальнейшие шаги взаимодействия».