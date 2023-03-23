Инфекционист Малышев призвал не бояться распространения сибирской язвы в Московском регионе Фото: Мария ЛЕНЦ

В последнее время люди все чаще обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Москве и других регионах из-за сообщений о заражении людей сибирской язвой, однако паника ни к чему. Людям нечего бояться, такой вывод сделал в беседе с АГН «Москва» врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому паниковать точно не стоит.

Передается она только от животных и продуктов питания. Чтобы не подвергаться риску заражения, достаточно выбирать продукты, которые прошли санитарный надзор. Особенно эта рекомендация касается мясной продукции.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал, что у двух пациентов в Подмосковье, у которых было подозрение на сибирскую язву, наличие диагноза не подтвердилось по предварительным анализам. Сейчас проводится дополнительное обследование.