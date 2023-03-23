Врач Малиновская рассказала об опасных последствиях стресса для организма Фото: Евгения ГУСЕВА

Всем понятно, что чаще всего стресс негативно влияет на организм, однако какие именно это влечет последствия, может быть до конца не понятно. Хронический стресс может вызывать различные заболевания сердца. Об этом в беседе с «Мослентой» рассказала руководитель федеральной сети лабораторий KDL врач Ольга Малиновская.

Специалисты прослеживают связь стресса с атеросклерозом, инфарктами и инсультами.

Также на фоне стресса может нарушаться сон и появляться головные боли. У человека снижается внимательность, а концентрироваться на обыденных задачах становится сложнее.

Избавиться от стресса можно и самостоятельно, но и обратившись к специалисту. Занятия спортом, отдых в спа и другие расслабляющие процедуры могут сбалансировать эмоциональный фон.

Специалист отметила, что проблемы с сердцем не стоит недооценивать, а развиваются они чаще всего без явно выраженных симптомов.

Ранее KP.RU писал, что инфекционист Малышев призвал не паниковать из-за сибирской язвы. Она не передается от человека к человеку, поэтому нет опасности ее масштабного распространения.