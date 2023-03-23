На природных территориях Москвы зимой зафиксировали около 60 видов животных Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Этой зимой на природных территориях Москвы удалось зафиксировать около 60 различных видов животных. Среди них было 38 видов птиц, 18 видов зверей и всего один вид насекомого. Им был снежный комар, которого иногда называют снежным. Об этом рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

16 видов животных занесены в Красную книгу Москвы.

Три вида первой категории редкости — находящиеся под угрозой исчезновения: горностай, средний пестрый дятел и заяц-русак. Еще шесть видов второй категории — желна, гаичка буроголовая, заяц-беляк, московка, куница лесная и серая неясыть. Они сокращаются в численности.

Еще шесть видов уязвимых на территории столицы животных — ласка, бобр обыкновенный, синица длиннохвостая, чернеть хохлатая, сыч воробьиный и ястреб-перепелятник.

Зимой переписывать животных гораздо легче, а проще определить следы их жизнедеятельности.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш редчайшей лучистой черепахи. Удалось вывести потомство только с четвертой кладки яиц.