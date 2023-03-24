Гидрометцентр: днем 24 марта в Москве ожидается дождь и температура воздуха до +11

Днем 24 марта в Москве ожидается дождь и температура воздуха до +11 Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Днем 24 марта в Москве будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами переходящий в умеренный. Температура воздуха в первой половине дня будет от +9 до +11 градусов. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в столице все также остается ниже нормы и его значение днем будет около 739 миллиметров ртутного столба.

В темное время суток в городе продолжаться дожди и немного похолодает. Температура воздуха снизится до трех-пяти градусов тепла. На протяжении всего дня юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что день 23 марта в Москве стал самым теплым с начала года. Максимально удалось зафиксировать температуру воздуха в +11 градусов, однако рекордные значения для этого дня +14,6. Такой показатель был зафиксирован в 2014 году.