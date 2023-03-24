Врачи зафиксировали 1780 новых случаев заболевания COVID-19 в Москве за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано 1780 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 24 марта. Полностью оправиться от болезни и всех симптомов смогли 2168 человек. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Осложнение протекания болезни унесло жизни семи жителей Москвы.

Госпитализация на фоне осложнения болезни и обострения симптомов понадобилась для 134 пациентов. Теперь за их состоянием здоровья будут непрерывно наблюдать специалисты. Остальные заразившиеся проходят курс лечения на дому.

Врачи рекомендуют своевременно проходить курс вакцинации от коронавируса. Он позволит снизить риск заболевания и предотвратить его дальнейшее распространение.

Ранее KP.RU писал, что по данным на 23 марта в Москве было зарегистрировано 2013 новых случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек скончалось от последствий болезни.